Equipe da ROMU da GCM detém individuo por tráfico na Vila Mariana

A equipe de Policiais da GCM – ROMU, em patrulhamento preventivo pela Vila Mariana no feriado do dia 1° de maio, por volta das 22h20, se deparou com um indivíduo já conhecido nos meios policiais pela prática de diversos furtos na cidade l, o qual avistar a viatura se comportou de maneira suspicaz.

O sujeito foi prontamente abordado e em busca pessoal foi localizado um cartão bancário em nome de terceiros, 11 pedras de crack, 03 porções de maconha, dinheiro, moeda corrente no valor de R$ 23,55 e um aparelho celular. Questionado sobre o entorpecente, o cartão bancário e o valor em dinheiro, o mesmo se manteve calado. Em seguida, foram procedidas buscas visando localizar a proprietária do cartão, tendo então a localizado e apresentado no plantão, cuja proprietária noticiou que deu por falta do cartão bancário no dia anterior e ainda disse que em sua conta corrente foram duas transações bancárias, um no valor de RS 10,00 e outro, no valor de R$ 50,00. Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao indiciado e conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, lavrando o boletim de ocorrência de flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecente e furto, sendo recolhido a carceragem local, onde permanecera à disposição da Justiça.

Apreensões:

✅ 01 pessoa presa

✅ R$ 23,55 (em espécie);

✅ 01 aparelho celular;

✅ 03 porções maconha 20,9 g;

✅ 11 pedras de crack 1,75g

✅ 01 cartão bancário