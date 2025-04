Aluno da Escola Nicota Soares é o Primeiro de Itapeva a Receber Bolsa BEEM

Enzo Ferreira Melo, destaque em desempenho e assiduidade, conquista bolsa de estágio do Governo de SP com formação prática na Wizard Idiomas

Itapeva acaba de registrar um marco importante na história da educação técnica local. Na primeira semana do mês de Abril, o estudante Enzo Ferreira Melo, matriculado no último ano do curso Técnico em Administração da Escola Estadual Professora Nicota Soares, se tornou o primeiro aluno do município a ser contemplado com a Bolsa Estágio do Ensino Médio (BEEM) — um programa do Governo do Estado de São Paulo destinado a discentes da educação profissional.

O programa BEEM tem como objetivo fortalecer a formação de estudantes do Ensino Técnico com oportunidades reais de atuação no mercado de trabalho, aliando teoria e prática em ambientes profissionais, um ganho significativo para o currículo de qualquer jovem profissional. O Estágio tem a duração de 6 meses, onde nesse interstício o Estado arcará em 100% a remuneração do estagiário e após este período a instituição irá decidir se permanecerá com o estudante celebrando um novo contrato em formato CLT ou Jovem Aprendiz.

Para Enzo, a conquista representa mais do que uma oportunidade profissional: é um reconhecimento por sua dedicação ao longo dos anos. “Ver um aluno da rede pública conquistar esse espaço é motivo de orgulho para toda a nossa escola. Enzo é exemplo de comprometimento e mostra que a educação transforma realidades”, afirmou a Diretora Myrna da E.E. Nicota Soares. Fala fortalecida pelo PAEET Enilson, responsável pelo Ensino Técnico na Unidade Escolar no Eixo de Gestão e Negócios: “Enzo vem se destacando desde o primeiro ano do curso mediante sua dedicação e disciplina. Essa oportunidade é um prêmio merecido e representa um passo significativo sendo dado no que se refere sua formação”.

A expectativa é que outros educandos do ensino técnico também possam se beneficiar do programa, reforçando o compromisso do Estado com a valorização do ensino profissionalizante e a inserção qualificada dos jovens no mundo do trabalho.