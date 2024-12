GCM de Itapeva aborda veículo na contramão e homem é preso por embriaguez ao volante

Na madrugada de quinta-feira (12), por volta das 03h, uma equipe da Guarda Civil Municipal realizava ponto de estacionamento num próprio municipal no centro da cidade, quando os Policiais da GCM viram o veículo na contramão de direção.

Então os Policiais realizaram um breve acompanhamento e no momento da abordagem, constataram que o cidadão de 26 anos apresentava visíveis sinal de embriaguez, com dificuldade para descer do seu veículo. O sujeito foi convidado a ser submetido ao teste de alcoolemia, porém se recusou. Sendo assim, foi dado voz de prisão ao condutor, que aparentava estar embriagado e o conduziram ao Plantão Policial.

Após apresentarem a o ocorrência, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão, onde o cidadão foi autuado em flagrante delito e permaneceu preso e à disposição da Justiça.