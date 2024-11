Vereador mais votado nas eleições 2024, Dr. Marcelo Poli acredita que a expectativa da população está alta por mudanças na cidade

Quase três mil eleitores! Com os seus expressivos 2.763 votos, o médico nefrologista Dr. Marcelo Poli foi o vereador mais votado nas eleições 2024 em Itapeva. Nascido em Poços de Caldas (MG), Dr. Marcelo recebeu o título de cidadão itapevense no último dia 08 de novembro, em sessão solene realizada na Câmara. Em entrevista ao Ita News, o médico falou sobre a emoção em receber a confiança da população e a expectativa para assumir uma cadeira do Legislativo. Confira:

IN – Dr, qual o sentimento de ser eleito pela população como o vereador mais votado nas eleições de 2024? Como reagiu ao resultado tão expressivo?

Dr. Marcelo- Foi uma emoção muito grande. Eu me senti muito prestigiado por essa confiança das pessoas, de terem creditado essa votação em mim. Eu sei que grande parte disso se deve ao meu trabalho médico, que eu exerço aqui em Itapeva há mais de 15 anos, e pela confiança, pela maneira com que eu exerci a Medicina, pela confiança que eu e meus pacientes tivemos aí ao longo desses anos. Então, é muito gratificante como profissional médico, como pessoa, mas eu sei, eu até falo muito agora, que toda essa confiança, todo esse crédito que depositaram em mim pelo meu trabalho profissional de qualidade até então, que se estenda na política. E esse é o meu principal objetivo daqui para frente.

IN – O senhor é muito conhecido mesmo por seu trabalho médico, pelo atendimento humanizado, mas até então não como político. O que o levou à vida pública, na política? Como sua experiência médica poderá contribuir nessa nova fase?

Dr. Marcelo- Eu realmente sempre pautei muito o exercício da Medicina em estabelecer um vínculo humano com as pessoas que eu atendo. Eu acho que isso é uma maneira de a gente gerar conforto, segurança, e naquele momento que o paciente procura, geralmente no momento mais frágil ali, então eu sempre acreditei que essa empatia pelo próximo, que esse trabalho humano é fundamental para qualquer tipo de tratamento. E estabeleço isso na minha vida pessoal, tenho esse geralmente esse trato muito humano, com o que quer que seja, eu acredito muito nessa forma humanizada da gente estabelecer as relações assim entre as pessoas, e lógico, as pessoas acreditaram muito em mim, o meu trabalho médico, acreditam que eu posso exercer com a maneira coberta, competente, com bons resultados e bem exercida, que eu posso fazer isso na política. E realmente esse é meu objetivo pessoal de poder exercer no mesmo nível que eu exerci a medicina, eu poder exercer minha carreira política. Então nunca pensei, nunca tive nenhum objetivo, um propósito lá atrás pensando em ser político algum dia. A política apareceu naturalmente para mim, apareceu espontaneamente nos últimos anos. Eu trabalho na área da saúde, que é uma área muito vinculada ao sistema político, principalmente devido ao SUS.

O SUS tem as questões políticas inerentes a ele, então a gente acaba participando muito. Muitas vezes nos bastidores, né? Não ali na linha de frente, não como candidato igual eu coloquei agora. Eu estou numa fase de vida que me permite dedicar a essa outra atividade. Eu estou numa fase que a gente tem alguns objetivos de vida, pessoal, de legado. E na política é um projeto que eu tenho realmente de poder fazer a diferença e ser lembrado lá na frente como uma pessoa que vai conseguir causar mudanças importantes para a população.

IN – Como pretende atuar na Câmara Municipal? Qual será sua postura enquanto vereador? Entende-se que sua luta será mesmo pela saúde. Como irá contribuir na área?

Dr. Marcelo- Eu, na minha vida pessoal, eu sempre fui uma pessoa mais atuante, mais proativa no sentido de sempre estar buscando soluções, estar antecipando problemas e pela própria medicina eu sempre tive uma tendência muito racional a resolver problemas, então a medicina também me ajudou muito nisso e acredito que quanto mais proativo, quanto mais o vereador for atuante, quanto mais ele questionar, quanto mais ele fiscalizar, quanto mais ele colocar sugestões e projetos ali eficazes mesmo que tenham fundamentos, que tenham um estudo técnico e embasado pra gente conseguir garantir um melhor resultado, uma melhor performance ali, eu acho que isso com certeza vai ser um dos meus objetivos em todas as áreas que eu quero atuar como vereador. Acredito muito também que a gente possa auxiliar o Executivo em busca de soluções, a gente apresentar sugestões ao Executivo, estabelecer uma parceria saudável. Eu acho que isso também é muito interessante do ponto de vista da vereança. Eu acredito hoje, principalmente dentro da saúde, que muitas soluções a gente não resolve a nível municipal. Grande parte das soluções da saúde elas vêm do nível nacional, do nível estadual e isso acredito que é fundamental essa busca ativa de possibilidades que a gente possa encontrar para trazer melhor não só a saúde, mas diversos outros setores como o esporte, a educação que é onde também eu tenho alguns projetos já bem elaborados para poder executar bem no início do mandato. Lógico, eu trabalhei muito sobre a saúde na campanha, foi o carro chefe de grande parte das minhas propostas e eu tenho várias propostas, muitos projetos, aí que eu expus para a população, nas redes sociais, em conversas, em bate-papo, entrevista e eu acredito que muitos desses projetos da saúde sejam muito importantes para a cidade, foram baseados em estudos de dados, de números, então eu acredito que isso aí possa ajudar bastante. Eu quero apresentar muitos projetos agora, muitas sugestões ao Executivo logo no início do mandato.

Então, assim, com certeza a saúde é sim o meu carro chefe, mas não só na saúde. Eu acredito que setores igual o esporte, por exemplo, são muito subutilizados aqui na nossa cidade, muito pouco explorados. E eu acho que isso teria um ganho muito importante, não só na saúde, que automaticamente o esporte está associado à saúde, a melhora da qualidade de vida em pacientes portadores de hipertensão, diabetes, etc. E também como estimulante educacional para o desenvolvimento das crianças, formação de caráter, disciplina, melhor qualidade nos estudos que o esporte proporciona isso bem definido, que o esporte está associado com melhor desempenho escolar em muitos países, muitas cidades. Então eu acredito que eu terei atuação no setor de esporte, quero atuar muito na educação também. Eu vi inclusive agora um projeto que o governador Tarcísio, ele aprovou o aumento das aulas da aula no Estado de São Paulo de 45 minutos para 50 minutos com um aumento da carga horária desse aumento de horas na parte específica de matemática e linguagem, que também existem em dados aí que mostram que o desenvolvimento, as melhores notas em matemática, está associado com o melhor desenvolvimento de um país de uma cidade na questão tecnológica intelectual, então acredito muito que projetos como esses a gente tem que estudar e quem sabe pensar em trazer para o município. Eu tenho vários projetos na saúde e vários projetos na educação, no esporte e são projetos que eu quero apresentar assim de uma maneira rápida no início, eu quero discutir muito, pretendo e vou ser muito ativo dentro da Câmara dos Vereadores. Minhas propostas estão abertas, eu venho divulgando com frequência nas redes sociais, então estou aberto também à população, todos vão conhecer logo no início aí todas essas minhas propostas.

IN – Há possibilidade de o senhor atuar diretamente na Secretaria de Saúde? Existe essa conversa com a prefeita eleita?

Dr. Marcelo- Eu acho que eu tive uma votação muito expressiva, 2763 votos, eu acho que foram muitos votos e eu tenho que pensar que as pessoas, a população, querem me ver na Câmara dos Vereadores. Hoje eu sou vereador, quero ser vereador, estou cheio de vontade para que comece o mandato dia 1º de janeiro e não tenho nenhuma pretensão de ser secretário de Saúde nesse momento. Conversei com a Duch sobre saúde, mas não conversamos em nenhum momento sobre Secretaria de Saúde. Eu acho que isso aí cabe a ela, ela deve estar pensando, ela tem muito que pensar, muito que calcular pra ela, então isso daí só cabe a ela mesmo e a gente não conversou sobre isso não.

IN – Como está a expectativa em assumir uma cadeira do Legislativo efetivamente a partir do dia 1° de janeiro? Qual será seu primeiro passo enquanto vereador?

Dr. Marcelo- As expectativas são as melhores possíveis, eu posso te falar, estou bem ansioso para que comece, estou com muita vontade de apresentar projeto, uma vontade enorme mesmo de fazer a diferença, de aproveitar que eu acho que a gente vai começar um outro ciclo político, um outro ciclo de cidade, então acho que a gente está em um momento bom, eu sinto que a população está otimista no sentido de melhores tempos aí, de melhores momentos, então as minhas expectativas são grandes e não vejo a hora de chegar dia 1º de janeiro e assumir uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Meu primeiro passo realmente será apresentar esses projetos que eu mencionei na saúde, na educação, no esporte, então são projetos que eu já tenho bem avançados. Acredito que isso aí seja o meu primeiro passo mesmo em termos de atuação. Quero realmente acompanhar também essa transição como um fiscalizador dessa transição de mandato do Executivo, então acho que cabe a gente, vereador, atuar ali de maneira a fiscalizar, estar em cima ali observando, essa é uma das funções principais também do vereador, isso automaticamente a gente vai fazer já bem no início também.

IN – Deixe um recado para a população itapevense, que confiou quase três mil votos no senhor.

Dr. Marcelo- O que eu tenho a dizer para a população realmente é muita gratidão. Eu acho que não cabe em mim a emoção que eu tive, foi um momento muito bom pessoalmente, foi um momento de reconhecimento da minha profissão, do profissional que eu exerci nestes anos. Então, assim, eu só tenho gratidão pela população, por Itapeva que me acolheu nestes mais de 15 anos, eu e minha família. Eu recebi há uns dias o título de cidadão Itapevense, foi um ano para mim excelente, que eu reafirmo o quanto eu gosto de Itapeva, o quanto eu tenho admiração e amor por essa cidade. E é isso, eu espero dar o meu melhor, Itapeva é a minha cidade, é onde eu moro, é onde eu quero viver a minha vida, o resto da minha vida. Eu quero o melhor para cá. Eu quero que a cidade se desenvolva. Eu quero que a cidade cresça, que a cidade seja uma grande cidade, que a gente resolva problemas simples como saneamento básico, não deixar pessoas no esgoto aqui sem água potável, ter emprego digno, trazer a população jovem para cá de volta, que nos últimos anos acabou muitos indo embora. Então eu tenho a expectativa de realmente transformar a cidade numa grande cidade. Isso eu posso afirmar a todas as pessoas que votaram em mim e não só às que votaram, mas a toda a população, porque do dia 6 de outubro em diante eu sou vereador de toda a população e eu vou honrar todo morador de Itapeva. Vou fazer um trabalho assim incansável pelo crescimento da cidade. Vou estar aberto a receber sugestões, críticas, vou divulgar os meus canais de contato. Hoje pela rede eu já tenho muito contato com a população, mas eu vou divulgar meu escritório político também em janeiro. Então eu quero estar junto com a população para poder exercer todo esse meu mandato e transformar a cidade.