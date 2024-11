Nova Campina assina contrato com a Santa Casa de Itapeva para realização de cirurgias eletivas

Na manhã de quinta-feira, 14 de novembro, a prefeita de Nova Campina Josi, acompanhada pelo secretário de Saúde Matheus Sabino, esteve na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva para formalizar a assinatura de um contrato com a instituição, que viabilizará a realização de 35 cirurgias eletivas.

Na ocasião, foram recebidos pelo provedor da Santa Casa, Sr. Pedro Curt Kaesemodel, e demais membros da diretoria da instituição.

De acordo com a prefeita Josi, as cirurgias serão realizadas com prioridade para os casos mais urgentes, conforme uma seleção criteriosa dos pacientes, realizada pelas equipes de saúde do município. “Essa ação visa assegurar que os recursos disponíveis sejam direcionados a quem mais necessita de atenção imediata. Até o final deste mês, todos os pacientes contemplados já terão suas cirurgias agendadas e realizadas”, afirmou a prefeita.

Ao todo, serão investidos R$ 200 mil nessa iniciativa, recursos provenientes de emenda impositiva dos vereadores da cidade.



(Via Assessoria de Imprensa de Nova Campina)