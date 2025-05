Vereadora Val Santos conquista R$ 200 mil de verba para Itapeva

Uma grande conquista para o esporte de Itapeva ! Através de um pedido da Vereadora Val Santos ao Deputado ESTADUAL SEBASTIÃO SANTOS ele destinou uma emenda parlamentar de R$ 200 mil reais em parceria com Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo Itapeva foi contemplada com Projeto SUPER+AÇÃO que irá atender 100 crianças.

A vereadora Val Santos juntamente com o Secretário de Esportes Ronaldo Bento Ribeiro, Coordenadora Hadassa e Professor Fabrício participaram do lançamento do projeto Super+Ação em Votorantim, projeto que irá contemplar 4 polos: Itapeva , Votorantim, São Roque e Araçoiaba da Serra.

Mais crianças e jovens terão a oportunidade de serem atendidos através do futebol, promovendo inclusão, educação e transformação social!