Inaugurada Nova Sede Escola Centro Cultural Educaginga Capoeira Cordão de Ouro em Grande Celebração com Mestre Binho

No último sábado (26/04), a cidade de Itapeva foi palco de um evento marcante para a cultura local: a inauguração da nova sede da Escola de Capoeira Centro Cultural Educaginga Cordão de Ouro, sob a liderança do Mestre Binho. A celebração também marcou os 28 anos de dedicação do mestre à arte da capoeira, reunindo Mestres, Contramestres, Professores, alunos e apoiadores.

A nova sede, localizada na Rua 24 de Outubro na Vila Nova, foi projetada para atender crianças, jovens e adultos, com uma estrutura voltada para o ensino da capoeira, oficinas culturais, rodas, treinamentos e encontros regionais. O espaço é fruto de muito trabalho e apoio da comunidade e parceiros.

Durante o evento, os participantes puderam vivenciar momentos de troca cultural, rodas de capoeira, conversas e confraternização. A energia contagiante da capoeira e a emoção de Mestre Binho ao celebrar seus 28 anos de caminhada deram o tom do encontro, que foi marcado por alegria, união e respeito à ancestralidade da arte.

“Mais que uma nova sede, este espaço representa o sonho de transformar vidas através da capoeira. Ver tantos alunos e parceiros reunidos nesse momento me dá ainda mais motivação para continuar esse trabalho”, declarou Mestre Binho, emocionado.

A celebração reafirma o compromisso da Escola Educaginga com o desenvolvimento social e cultural da região, valorizando a capoeira como ferramenta de educação, identidade e resistência.