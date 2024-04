Outro paciente que também estava na ambulância está em estado grave.

A Prefeitura Municipal de Itapeva divulgou uma nota oficial sobre o acidente envolvendo uma ambulância do município na terça-feira, dia 2, próximo a Itapetininga. Três passageiros faleceram no local, um está em estado grave e o outro apresentou algumas lesões e passa bem. A ambulância colidiu na traseira de um caminhão. Confira a nota oficial:

“É com profundo pesar que a Prefeitura de Itapeva informa sobre o trágico acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, dia 02 de abril, envolvendo uma ambulância do município. O veículo transportava dois pacientes, dois acompanhantes e um motorista, quando colidiu com a traseira de um caminhão bi-trem na Rodovia SP 127, KM 159, sentido norte, próximo a Itapetininga. Lamentavelmente, informamos o falecimento de três ocupantes da ambulância.

O paciente Tiago Batista Nicolete, que estava em processo de reabilitação no Hospital Lucy Montoro, veio a óbito no local do acidente, juntamente com sua esposa, Cássia Cristina de Oliveira Nicolete, que o acompanhava.

Além disso, José Carlos de Carvalho, que também estava sendo encaminhado para tratamento em Sorocaba, encontra-se em estado crítico no hospital de Itapetininga. Sua esposa, Glória Carvalho, que o acompanhava, também veio a óbito no local do acidente.

O motorista da ambulância, Antenor Bento, foi socorrido e está internado em observação no hospital em Itapetininga, apresentando algumas lesões. Por outro lado, o motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento.

Informamos que os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba e retornaram à Itapeva ainda na terça-feira, 02 de abril.

Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias enlutadas e colocamos à disposição todo o suporte necessário. As autoridades competentes estão realizando os procedimentos cabíveis para apurar as circunstâncias do acidente.

A Prefeitura de Itapeva solidariza-se com todos os envolvidos e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os munícipes.

Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Itapeva”.