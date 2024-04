O salão de eventos do GAM foi palco de uma celebração especial em alusão ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo. O evento, uma iniciativa da Prefeitura de Itaberá com o apoio do Fundo Social e da Secretaria de Educação, aconteceu no dia 1º de abril e reuniu um público engajado na causa.

A noite foi marcada pela palestra emocionante de Marcos Petry, que compartilhou suas experiências e perspectivas sob o tema “Autismo na visão de um Autista”. Sua fala não apenas iluminou os desafios enfrentados por indivíduos no espectro autista, mas também celebrou suas conquistas e a riqueza de suas vivências.

Profissionais da educação e da saúde, membros da rede protetiva, pais e simpatizantes do tema compareceram em grande número, demonstrando o compromisso da comunidade com a inclusão e o apoio às pessoas com autismo. O evento foi um lembrete poderoso de que, através da educação e da compreensão, podemos construir uma sociedade mais acolhedora para todos.

Com iniciativas como essa, Itaberá se destaca como uma cidade que abraça a diversidade e promove a igualdade, reforçando a importância do diálogo e da conscientização sobre questões tão significativas.