“Um dia mágico”, Grupo de Escoteiro Boipeva realizou atividades emocionantes aos lobinhos

O sábado (05) foi inesquecível para o Grupo de Escoteiros Boipeva, que teve um dia mágico, repleto de aprendizado, integração, desafios e emoção. Um dos momentos mais marcantes foi a integração oficial do escoteiro Álvaro Tavares à Tropa Abaeté, um instante carregado de alegria e significado, celebrado com sua família e com toda a tropa em uma verdadeira cerimônia de boas-vindas.

No mesmo dia, aconteceu um dos eventos mais aguardados do ano para o grupo: o lançamento de foguetes dos Ovonautas. Lobinhos, escoteiros e sêniors entraram na vibe espacial e, com olhos brilhando de entusiasmo, lançaram ao céu seus valentes astronautas, que na verdade eram ovos personalizados com nomes e carinhas únicas.

A atividade, além de divertida, fez parte do programa da Modalidade do Ar, levando os jovens a explorarem os princípios básicos do funcionamento de um foguete, enquanto encaravam o desafio de proteger seus ovonautas da força da gravidade. Foram 6 lançamentos cheios de tensão e torcida, mas apenas um herói resistiu à missão: o bravo JUBILEU, da matilha Vermelha.

Teve muita risada, emoção e até lágrimas carinhosas pelas perdas, mas, acima de tudo, ficou o sentimento de missão cumprida e corações aquecidos por um dia extraordinário. Parabéns a todos os envolvidos!