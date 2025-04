Editorial – Por mim e por você (18/04/2025)

Independente de sua crença e religião, neste final de semana celebramos o renascimento do menino Jesus, que deu sua vida por mim, por você, por todos nós.

Que possamos ver o feriado que se achega não somente como dias de descanso, mas que também seja um momento de reflexão dos nossos próprios atos, do que estamos fazendo com a nossa vida. O que temos deixado para trás? O que precisamos resolver? Que situação ainda me incomoda, me aflige? Será que tal briga vale a pena mesmo? Eu preciso conviver com essa interrogação?

Muitas perguntas vêm à mente quando pensamos em nossa trajetória. Então, que esse feriado prolongado que te dê a oportunidade de conversar consigo mesmo e rever áreas da sua vida que podem ser melhoradas. Afinal, estamos em constante mudança e evolução. Se você está no mesmo lugar de anos atrás, é ainda mais importante que repense mesmo…

Feliz Páscoa para você e sua família!