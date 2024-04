Na manhã desta terça-feira (2), um grave acidente foi registrado na SP-127, km 159, próximo a Itapetininga.

De acordo com informações, uma ambulância de Itapeva que levava pacientes para fora, colidiu na traseira de um caminhão bi-trem.

Segundo informações da Assessoria de Comunicação Prefeitura de Itapeva, infelizmente, a ambulância de Itapeva, que trafegava pela Rodovia SP-127, KM 159, sentido norte, veio a colidir nas proximidades de Itapetininga. Cincos pessoas estavam na ambulância, 2 pacientes, 2 acompanhantes e o motorista. Três pessoas vieram a óbito imediato. O motorista e um paciente foram transferidos para a Santa Casa de Itapeva. A Prefeitura de Itapeva, por meio de servidores da Secretaria de Saúde, está prestando todo apoio necessário neste momento de dor para todos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas no local.

Mais informações a qualquer momento.