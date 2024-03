A Secretaria de Meio Ambiente de Itapeva, em parceria com a Sabesp e o Instituto Planeta Terra irá realizar, na sexta-feira (22/03), no Parque Pilão D’água, às 9h30, a soltura de milhares de alevinos de peixes na represa do local. A ação é desenvolvida em comemoração ao Dia Mundial da Água, que é celebrado em 22 de março, e irá contar com a presença de alunos da Rede Municipal de Ensino de Itapeva e cidades da região, além de agentes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e autoridades municipais.

A ação ambiental já é considerada uma tradição no município, pois é feita anualmente. Após a soltura dos peixes, os alunos das escolas e as autoridades presentes costumam realizar o plantio de mudas no local. No ano passado, foram plantadas mudas de ipê roxo, ipê amarelo, aroeira, entre outras espécies. Neste ano, ainda mais espécies arbóreas irão fazer parte da composição de mata do Parque Pilão D’agua. Toda a população está convidada a comparecer na comemoração do Dia Mundial da Água em Itapeva e colaborar com o plantio de mudas e a soltura de peixes.