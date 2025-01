Setor de Alto Custo da Farmácia Municipal realiza entrega de medicamentos de custo nos meses de janeiro e fevereiro

A Secretaria Municipal de Saúde realizará nos dias 30 e 31 de janeiro, das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira, no Setor de Alto Custo, a entrega de medicamentos de alto custo. Já no mês de fevereiro, os munícipes devem retirar esses remédios nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 nestes mesmos horários. Lembrando que durante o período de entrega de medicamentos a farmácia não fechará para o almoço.

O Governo do Estado junto ao Governo Federal, disponibiliza uma lista de medicamentos do componente especializado (alto custo) para dislipidemia, Alzheimer, esquizofrenia, diabetes, glaucoma, artrite, asma, epilepsia, Parkinson, recolite entre outros. Para ter conhecimento da lista, é preciso acessar a lista no link: https://www.saude.sp.gov.br/…/relacao-estadual-de….

O critério para solicitar os medicamentos é a adequação do paciente junto ao protocolo de cada medicamento avaliado pelo médico e encaminhado pelo profissional de saúde.

A Secretaria de Saúde também informa a população que as renovações deverão ser entregues no Setor de Alto Custo nos dias 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. As renovações tratam-se de processos que devem ser renovados a cada 6 meses pelos pacientes para retirar os remédios. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (15)3521-1208/(15)3524 – 1405. O Setor de Alto Custo está localizado na Rua Mário Prandini, 721, ao lado da Farmácia Municipal.