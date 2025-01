Sebrae-SP abre vagas para curso de formação de empreendedores em Itapeva

Seminário com metodologia da ONU será realizado de 24 a 29 de março; inscrições estão abertas

Seis dias de imersão com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso. Essa é a dinâmica do Empretec, considerado como o principal programa de formação de empreendedores do mundo, que está com inscrições abertas para nova turma em Itapeva. O curso será realizado pelo Sebrae-SP. As atividades acontecem entre os dias 24 e 29 de março, das 8h às 18h.

O Empretec utiliza uma metodologia criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e trabalha os comportamentos empreendedores. São eles: busca de oportunidade e iniciativa; persistência; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; e independência e autoconfiança.

O consultor de negócios do Sebrae-SP Fernando Morais destaca que o Empretec é um curso transformador na vida de muitas pessoas. “São seis dias intensos e desafiadores. Muitas pessoas saem do curso transformadas e passam a fazer parte de uma rede enorme de contatos, os chamados empretecos”, afirma.

Durante o curso, os participantes se autoavaliam, identificam seus pontos fortes e fracos e, novamente, são desafiados a adotarem uma postura que reforce suas potencialidades e corrija suas fraquezas. A mudança comportamental se reflete direta e imediatamente nos resultados pessoais e empresariais.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, o Empretec é um seminário intenso, um verdadeiro divisor de águas na vida do empreendedor. “Os participantes enfrentam desafios reais do mundo empresarial e aprendem a lidar com riscos, planejar estratégias e fortalecer habilidades como liderança e resiliência. É uma experiência indispensável para quem deseja levar seu negócio ao próximo nível e alcançar o sucesso”, destaca.

Para participar do curso, que é pago, é preciso passar por uma entrevista de seleção, que serve para identificar o perfil empreendedor do participante e avaliar se a pessoa está em um momento de vida adequado que permita absorver toda a experiência e aprendizado que o evento proporciona. A lista de interesse está no link https://forms.office.com/r/a4R1eeW71m. Mais informações pelo telefone (15) 3526-6030 ou WhatsApp (15) 99795-1624.

O Empretec está presente em 40 países e no Brasil é realizado exclusivamente pelo Sebrae. Aplicado há 30 anos no país, a metodologia já capacitou mais de 300 mil pessoas, o que corresponde a 60% de todos os empreendedores capacitados com essa metodologia no mundo.

SERVIÇO

Empretec em Itapeva

Datas e horário: 24 a 29 de maerço (segunda a sábado), das 8h às 18h

Inscrições até 21/3: https://forms.office.com/r/a4R1eeW71m

Mais informações: telefone (15) 3526-6030 ou WhatsApp (15) 99795-1624