Servidor público é preso suspeito de estuprar enteada em Avaré

Abusos foram denunciados de forma anônima. Homem de 42 anos foi preso na segunda-feira (7) pela Polícia Civil após investigações da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Um homem de 42 anos foi preso na segunda-feira (7) suspeito de estuprar a enteada e por armazenar material com imagens de abuso e exploração sexual infantil em Avaré (SP). As investigações começaram em fevereiro deste ano.

Conforme a Polícia Civil, o servidor público municipal é suspeito de cometer o crime quando a vítima ainda era menor de idade. Os abusos foram denunciados de forma anônima, pelo Disque 100.

Em depoimento, a vítima, agora maior de idade, relatou que os crimes aconteceram na época em que morava com a mãe o padrasto, em ambientes da escola onde o suspeito trabalhava.

Ainda conforme a polícia, a mãe da vítima também foi ouvida durante a apuração dos fatos e confirmou ter descoberto recentemente o histórico de violência, o que a levou a romper o relacionamento com o investigado. Segundo a mulher, ela passou a sofrer ameaças, o que reforçou a necessidade de medidas cautelares e protetivas.

A partir de investigações feitas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do suspeito e no colégio onde ele trabalhou no dia 4 de fevereiro. As informações sobre a unidade escolar não foram divulgadas.

Naquele dia, foram apreendidos um computador, um pen drive, um celular e outros dispositivos eletrônicos. O material foi lacrado e encaminhado para análise pericial e está sendo investigado.

Em nota, a Secretaria da Educação de Avaré informou que teve conhecimento dos fatos envolvendo um ex-funcionário da área da educação por meio da mídia e afirmou que “se trata de um servidor que já foi transferido de suas funções na Educação para outro setor da administração pública há algum tempo”.

Ainda conforme nota, a atual administração escolar informou que assumiu a gestão recentemente e, por isso, não dispõe de maiores detalhes sobre os acontecimentos ocorridos à época em que o referido servidor atuava como caseiro em uma escola da rede municipal.

O Ministério Público se manifestou pela prisão preventiva do investigado, no qual foi conduzido por equipe da DDM ao Plantão Policial na segunda-feira (7) e permaneceu preso, aguardando audiência de custódia.

A Polícia Civil destacou a importância das denúncias anônimas como instrumento de proteção às vítimas de violência sexual, especialmente no ambiente familiar.

