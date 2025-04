14 mulheres se formaram no curso de produção de ovos de páscoa na Escola de Gastronomia

A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social e em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial de Itapeva, realizou na última sexta-feira, dia 4, na Escola de Gastronomia, a formatura de 14 mulheres, que participaram do curso “Faça e venda ovos de Páscoa”.

Na ocasião, a prefeita de Itapeva, Coronel Adriana Duch Machado, marcou presença, parabenizando as participantes. “Ver essas mulheres dando mais um passo rumo à profissionalização me deixa muito feliz. A cada dia, testemunhamos mais histórias de independência e empoderamento feminino.

Gostaria de parabenizá-las pela oportunidade, que tiveram em adquirir novos conhecimentos e técnicas na produção de chocolates artesanais”, destacou a gestora pública.

Lembrando que o curso foi realizado nos dias 27 e 28 de março e 31 de março e 4 de abril, sendo que a professora Flávia Marcondes foi a responsável pela área de gestão e a parte teórica a professora Rosângela.

A iniciativa também teve o objetivo de proporcionar novas possibilidades de geração de renda e negócios, visando produzir, vender ovos e bombons de chocolate na época da Páscoa.