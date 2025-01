Secretário da Cultura e Turismo recebe artistas do Coletivo Floresta Urbana

Na manhã desta quarta-feira, 8 de janeiro, o Coletivo Ponto de Cultura Floresta Urbana apresentou o seu plano de ação Eco Cultural para 2025, em reunião com o Secretário Municipal de Cultura e Turismo Samir Bakhos Lahoud. Presente também a diretora de Cultura Elaine Cristina Romera foi aberto o diálogo sobre o Programa dos Agentes Territoriais de Cultura que traz como meta a atualização de dados do Sistema Nacional de Cultura de Itapeva, solicitando a agenda para a Conferência Municipal de Cultura e Audiência Pública para ativação do Conselho Municipal de Cultura, com reuniões previstas para fevereiro deste ano.

A coordenadora do Ponto de Cultura Floresta Urbana, Agente Territorial de Cultura e Artista Multimídia, Soraia Nunes, comentou que essa semana a sede do coletivo está sendo preparada para o Sarau e Exposição de Pinturas “Caminhos de Água, Floresta e Alma” no próximo dia 18, com participação de vários artistas, entre eles Ceiça Mendes e Kelvin Belinasse.

Além desta exposição, o Floresta Urbana também realizará outras atividades ainda este mês. Na sexta-feira, 10, receberemos o artista grafiteiro, Kelvin – nossa primeira residência artística – com a pintura mural Árvore da Vida. Teremos prática aberta de Yoga Jardim do Sol (Praça do Jardim Califórnia), a partir das 09h00 de sábado, 11.

Na segunda-feira, 13, terá início a roda de leitura do livro de Daniel Montoya, “Pergunte à Floresta”, obra bilíngue, português/tupi-guarani, com tradução do professor indígena LuãApyká. Esse livro é a inspiração das ações do Coletivo para o primeiro semestre deste ano. E no próximo sábado, 18, acontece a abertura do Sarau e Exposição “Caminhos de Água, Floresta e Alma” cujas telas ficarão expostas até final de fevereiro de 2025, na sede do Coletivo.

Convidamos todos os movimentos culturais, coletivos, pontos de cultura, artistas independentes, Fórum Popular da Cultura e Fórum Popular do Meio Ambiente, bem como a comunidade do Jardim Califórnia para estar conosco nesta ciranda, a partir das 15h.