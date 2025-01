Itapeva terá representante no Programa Nacional do Comitê de Cultura PNCC

A artista multimídia, instrutora de yoga e ativista ambiental Soraia Nunes foi selecionada pelo programa do Ministério da Cultura como Agente Territorial de Cultura da região de Itapeva SP, em um processo seletivo nacional com mais de cinco mil inscrições que durou exatos seis meses. Apenas 64 agentes foram escolhidos para o estado de São Paulo, o que destaca a importância da conquista para a região. A Região Imediata de Itapeva SP, é uma das maiores do Estado e contempla 19 munícipios em sua área administrativa descrita pelo IBGE. Itapeva, Buri, Capão Bonito, Itaberá, Itararé, Campina do Monte Alegre, Barra do Chapéu, Apiaí, Barão de Antonina, Ribeira, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Taquarivai, Ribeirão Grande, Riversul, Bom Sucesso de Itararé, Guapiara, Ribeirão Branco, Itaporanga.

O programa Agentes Territoriais de Cultura é realizado através de uma parceria entre Ministério da Cultura e Ministério da Educação, envolvendo 600 agentes territoriais que estão distribuídos em 27 regiões do Brasil,trabalhando no mapeamento do território e recebendo a formação em políticas públicas culturais, através dos Institutos Federais de Educação IFS. Os ATC da região Sudeste serão bolsistas do IFRJ – Instituto Federal do Rio de Janeiro, cursando por 12 meses uma formação em políticas públicas culturais e desenvolvendo seus projetos em parceria com artistas, fóruns, departamentos e secretarias de Cultura.

Os agentes territoriais de Cultura são uma das estratégias de ação do MINC nos territórios e fazem parte das ações do PNCC – Programa Nacional dos Comitês de Cultura do MINC, que visa democratização e descentralização das leis de incentivo à Cultura, bem como a territorialização de recursos da PNAB e ampliação do diálogo da comunidade de artistas com as Secretarias de Cultura.

Quais atividades serão desenvolvidas pelos agentes?

Articulação no território com artistas, agentes, secretarias e departamentos de Cultura dos 19 municípios.

Mapeamento das secretarias que ainda não tem o CPF da Cultura.

Mapeamento de Projetos ECO CULTURAIS existentes nesse território.

Realização de Mostra Cultural.

Articulação – Fórum Popular da Cultura de Itapeva formado por artistas, agentes e produtores culturais, Fórum Popular do Meio Ambiente de Itapeva, Jornais locais, Pontos de Cultura, Comunidade do Alto da Brancal, Comunidade do Jaó, Municípios da Região Imediata.