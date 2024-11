Sebrae-SP oferece curso sobre marketing digital para empreendedores de Buri

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou no Centro de Eventos Roque Rosa Lima, o curso ‘Gestão de Marketing Digital’, para empreendedores de Buri.

Durante cinco dias, os 16 participantes aprenderam estratégias eficazes para impulsionar marcas, engajar públicos e analisar resultados com precisão. O analista de negócios do Sebrae-SP, Fernando Morais, que foi ministrante do curso, abordou alguns conceitos como a jornada de compra do consumidor, estratégias e técnicas em relação ao fluxo de venda, a importância da criação de um site como canal de comunicação com os clientes, a utilização estratégica das redes sociais para a criação de conteúdos e os indicadores e métricas para poder verificar a eficiência e o resultado das ações.

“Trouxemos insights práticos e ferramentas essenciais que o empreendedor já pode aplicar imediatamente em seu negócio, depois de desbravar o universo do marketing digital e potencializar suas habilidades. Disse a eles, que like (curtida) não paga a conta, as empresas têm que procurar se apropriar de técnicas mais estratégias para procurar ter o engajamento e converter o público em venda, em algo que realmente agregue no faturamento da empresa”, comentou Fernando.

Para Fabrício Ferreira, que atua no setor moveleiro, o curso irá auxiliar a sua equipe a conquistar mais clientes nas vendas on-line. “O curso foi muito top, maravilhoso! Interagimos e conversamos bastante com o professor. Foi um curso que abriu bem a mente de todos que participaram e vai agregar muito nas nossas vendas online, aumentando os clientes e atingindo lugares que ainda não chegamos”, comentou.

Resultado imediato

Durante o curso, a turma foi bastante participativa e interessada em aprender todos os detalhes para alavancar seus negócios. Ana Carolina Bezerra foi uma das empreendedoras que interagiu durante as aulas e tirou todas as suas dúvidas quanto ao marketing para seus empreendimentos, tanto no agro, como na venda de produtos artesanais.

“O curso foi incrível. Tivemos vários debates, palpites e muita clareza. Agora compreendo melhor as estratégias de marketing para meus negócios. Aprendi como postar, o que postar, como fazer e os horários certos, além da responsabilidade que cada empresa ou microempresa deve ter, utilizando o marketing com responsabilidade. Tanto que apliquei os conhecimentos em uma publicação no Tik Tok que em poucas horas alcançou cerca de 130 mil visualizações. Fico muito grata por ter participado e que o Sebrae-SP, nos proporcione mais encontros fenomenais assim”, agradeceu Ana Carolina.

(Texto e foto: Sebrae SP)