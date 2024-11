Ciclistas de Itapeva e região participam de passeio até o Petar

No sábado (02), aproximadamente 100 ciclistas do município e de mais de 20 cidades participaram do passeio de Cicloturismo até o Petar, em Iporanga-SP. A iniciativa é realizada há 12 anos pela empresa Pedra Chata Turismo, em parceria com o Poder Público Municipal.

O percurso que os ciclistas pedalaram possui mais de 110 km de muita aventura e passa por trechos de direto contato com a natureza, nas cidades de Itapeva, Ribeirão Branco e Apiaí. A Prefeitura de Itapeva colaborou com a disponibilização do ônibus e do caminhão pra trazer os ciclistas e as bikes de volta, além de ajudar com a água, gelo, refrigerante, banana e paçoquinha para os participantes.

O passeio contou com a presença do Professor Ton e de sua esposa Jaque, que são os administradores da empresa organizadora do evento.