Na noite de segunda-feira, 05 de agosto, aconteceu a convenção do partido Republicanos, que reuniu os pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. O presidente do partido e os membros do diretório anunciaram apoio a Vanessa Guari como pré-candidata a prefeita e Paulo de la Rua como pré-candidato a vice-prefeito.

Vanessa Guari é esposa, mãe, empresária e cirurgiã-dentista. Serviu como vereadora por dois mandatos e também ocupou o cargo de secretária da Saúde de Itapeva.

Paulo de la Rua é casado e pai de três filhos. Advogado de profissão, Paulo já serviu como vereador e presidente da Câmara Municipal de Itapeva.