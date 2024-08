A Guarda Civil Municipal de Itapeva realizava o Policiamento Preventivo pelos logradouros públicos na noite de quarta-feira (7), quando ao se aproximarem de um determinado estabelecimento comercial foram abordados por um cidadão, o qual dizia ouvir gritos de socorro no interior de uma loja de agropecuária. Então os policiais da GCM foram até o local e constataram que realmente alguém gritava por socorro no interior daquele local.

A GCM acionou o proprietário do estabelecimento comercial e ao adentrarem na loja, encontraram um homem de 44 anos que estava caído no chão com ferimentos na perna e a loja toda bagunçada. O sujeito confessou aos GCMs que subiu no telhado na tentativa de acessar o interior da loja com a intenção de praticar furto e acabou caindo. Ele registrava outros indicativos criminais e recebeu voz de prisão dos policiais da GCM e sob escolta foi socorrido ao Pronto Socorro para atendimento médico. O local foi preservado pela GCM e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária tomou conhecimento sobre os acontecimentos e após formar sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão, deliberando pelo auto de prisão em flagrante. Devido a gravidade dos ferimentos no membro inferior do homem, ele permaneceu sob escolta policial na Santa Casa, onde passará por procedimento cirúrgico.

A ação rápida do cidadão em acionar a Guarda Civil Municipal e o pronto atendimento dos policiais da GCM e da equipe de resgate contribuíram para que um mal ainda maior fosse evitado.