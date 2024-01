Na manhã de quarta-feira (17/01) o Vice Prefeito Ronaldo Gl e a Secretaria Municipal da Educação Alexandra Silva estiveram reunidos com os representantes da SICREDI.

Na reunião a SECREDI apresentou ao município o programa “A união faz a vida” que objetiva construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania na rede de educação.

O desenvolvimento do programa se dá através de parcerias chamada de rede de compromisso formada por Gestores da SICREDI, parceiros do setor público, apiadores e assessoria pedagógica que trabalhrão em torno do público comum que são alunos e professores.

O vice Ronaldo GL enfatizou a importância de oferecer aos alunos vivências práticas que se complementam com o conteúdo curricular da educação, resultado em maior aprendizagem e elevando a qualidade do ensino.

Durante a reunião a Secretaria Alexandra observou que os objetivos do programa se encaixam ao previsto no currículo Municipal da Educação Infantil que foi desenvolvido para trabalhar as parcerias e as cooperações. Alexandra também enalteceu o pioneirismo do programa ao envolver o público da Educação Infantil desde os 06 meses.

A formalização da parceria entre a Prefeitura de Itaberá e a Sicredi está prevista para acontecer no dia 31 de janeiro na Assembleia da cooperativa em Itaberá. O programa será desenvolvido em toda a rede municipal da Educação Infantil nos próximos 4 anos.

(Via Prefeitura de Itaberá)