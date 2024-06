A Prefeitura de Buri/SP está com inscrições abertas para dois novos Concursos Públicos que têm por objetivo a formação de cadastro reserva, destinadas à contratação efetiva de profissionais de níveis fundamental, médio e superior completo ou em licenciatura. Os salários variam entre R$ 1.853,59 e R$ 14.258,35.

Edital nº 1/2024 – Agente Administrativo, Assistente Técnico Pedagógico – Ciências, Assistente Técnico Pedagógico – Português, Atendente de creche, Enfermeiro Padrão, Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico Ambulatorial – Ginecologista, Médico Ambulatorial – Psiquiatra, Psicopedagogo, Recepcionista, Secretário de Escola e Terapeuta Ocupacional.

Edital nº 2/2024 – Agente Comunitário de Saúde PSF/PACS.

Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, bem como ter registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital de acordo com cada cargo. As inscrições podem ser realizadas entre 04 de Junho e 05 de julho de 2024 (até as 21h), exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br. O pagamento da taxa no valor de R$ 12,70 deve ser efetuado até a data limite do período de inscrição.

De acordo com os editais, os concursos terão validade de dois anos, contados a partir da data da homologação, com possibilidade de serem prorrogado por igual período.

(Via Buri Conectado)