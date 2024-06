Chega mês de junho, e os aficionados por festa junina se animam, as festas ocorrem em louvor a três santos populares no Brasil: Santo Antônio, São João e São Pedro.

Em Itapeva, ou melhor na antiga Faxina, a festa mais famosa era organizada pelo Sr. Bento Bernardino de Souza, popularmente conhecido como Nhô Bentuca.

O Arraiá do Nhô Bentuca acontecia nos altos da Rua Olivia Marques, local onde ele morava. A maior glória de Nhô Bentuca era sua festa, que ele ia preparando desde o começo do ano, era feito um empalizado (salão improvisado no chão batido) na frente da casa, coberto de sapé, todo enfeitado de bandeirolas de papel de cores vivas e no terreiro já era colocado o mastro com a bandeira do santo. No fundo do salão, o altar com muitas flores e velas, sobre a alva toalha branca engomada, ao centro do altar a imagem do santo festejado.

Ao escurecer era acesa uma grande fogueira, gente de todos os lados da cidade iam entrando e se acomodando nos rústicos bancos a convite do dono da casa.

Faziam parte ainda das comemorações: A reza do Terço,ladainha ao santo, o beijo no altar e benzimento.

Depois iam para o quintal, onde a fogueira estava crepitando e lá se fazia presente o sanfoneiro e violeiros.

Nos comes e bebes havia pinhão, a pipoca e o quentão.

Depois vinha o leilão: frangos e leitões assados, bolos, doces e outras prendas. Terminado o leilão começa o baile, o salão improvisado se enche de pares, é o xote, a rancheira e a tradicional quadrilha…

Por fim, chegada à meia noite, as moças se reúnem e é a hora de ver a sorte! Ovos quebrados no copo d’água, papéis com nomes, enroladinho para criança tirar, pingo de vela em prato de água, etc.

Também é hora de lavar o santo, se formava a procissão, uma multidão de lanternas desce a rua Olivia Marques, seguindo a Josino Brizola em direção ao Chafariz do Calixto (ou da Nhá Márcia), iam todos cantando. A procissão volta para o empalizado trazendo a imagem.

A festa continua e o baile prossegue, é madrugada quando tudo termina.

Bento Bernardino de Souza, Nhô Bentuca, faleceu em Itapeva no dia 26 de Dezembro de 1.949 aos 71 anos de idade.

O ARRAIÁ DO NHÔ BENTUCA ATUALMENTE

O atual Arraiá do Nhô Bentuca, organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, teve seu começo em junho de 1998, sua primeira edição ocorreu na Antiga Garagem Municipal, atual Praça de Eventos.

A Festa contou com barracas de comes e bebes, bingo, pescaria, tiro ao alvo, lonão para bailes, quadrilha e eleição da Rainha do Arraiá.

Atualmente a festa ocorre na Praça Anchieta e conta com Quermesse e diversificadas atrações artísticas as quais vão consolidando-a como uma das festas mais tradicionais da cidade.

Autor: Nicolas Jesus

Fontes: Preto Mattos, Jornal Tribuna Sul Paulista, (jun. 1998), Prof.ª Leonor Ribeiro.

Foto: Primeira edição do Arraiá do Nhô Bentuca, organizado pelo Fundo Social de Solidariedade em 1998.

(Via Secretária de Cultura de Itapeva)