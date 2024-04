Policiais Militares do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam uma denúncia anônima de disparo de arma de fogo em via pública pelo município de Itaberá, no último dia 25.

Ao averiguar o local, foi avistado um indivíduo que ao perceber a chegada das equipes, arremessou uma sacola por cima do muro de uma residência. Durante a abordagem foram encontradas 04 porções de maconha, 5 pedras de crack prontas para venda, uma munição deflagrada calibre 22 e R$ 12,00 reais. Na sacola que havia sido jogada, foram encontradas mais 123 pedras de crack e 16 porções de maconha também embaladas para venda. Na residência foram encontrados mais entorpecentes, incluindo cocaína em pedra bruta e outras drogas embaladas para venda e várias munições de diversos calibres, além de balanças de precisão e dinheiro em notas diversas.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial permanecendo recolhido à disposição da Justiça.