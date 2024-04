A interdição iniciará a partir desta segunda-feira, 29. A medida é necessária para continuidade das obras de duplicação.

Para continuidade das obras de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258), região de Itapeva, a partir desta segunda-feira, 29, o dispositivo de retorno localizado no km 285+400 será interditado de maneira definitiva.

Os motoristas que trafegam pela pista leste deverão realizar o retorno no dispositivo localizado no km 284. Já os veículos que seguem pela pista oeste deverão retornar no km 288.



Diego Lima, coordenador de engenharia da CCR SPVias, destaca que a interdição é necessária para continuidade das obras de duplicação. Essa medida eliminará o cruzamento em nível.

As obras, iniciadas em março/2023, trarão mais fluidez, segurança viária e desenvolvimento para a região.

A Concessionária reforça aos motoristas para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passarem pelos locais em obras, uma vez que haverá movimentação de máquinas e profissionais nas imediações da pista para a realização dos trabalhos.

Os serviços são monitorados por colaboradores da Concessionária e todos os trechos estão devidamente sinalizados de forma que os motoristas possam seguir seu caminho em segurança.

Informações sobre as condições de tráfego podem ser obtidas pelo site www.spvias.com.br ou pelo Disque CCR SPVias (0800 703 5030).