Polícia Militar apreende arma de fogo e motocicleta com adulteração de sinal identificador

No domingo, dia 15, pelo município de Apiaí, a equipe policial militar foi acionada para atendimento de ocorrência de infração de trânsito urbano, onde haviam motocicletas fazendo algazarra em via pública. Chegando no local, a equipe visualizou um motociclista, que ao perceber a viatura desceu da moto apressadamente e correu em direção a residência, deixando para trás o veículo e a adolescente de 13 anos com quem estava.

Ao acessar a residência, o sujeito conseguiu fugir por uma janela que dava acesso a um terreno nos fundos.

Na fuga o rapaz deixou para trás 01 (um) revólver cal. 32, municiado com 06 (seis) munições, envolto em um coldre de nylon contendo mais 07 (sete) munições todas intactas.

Diante dos fatos, a arma de fogo juntamente com as munições, a motocicleta e a adolescente, juntamente com sua genitora, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão deliberou pela apreensão dos objetos e a motocicleta, bem como confeccionou boletim de ocorrência de posse irregular de arma de fogo/adulteração de sinal identificador veicular/estupro de vulnerável, dado ao fato da adolescente conviver maritalmente com o indivíduo evadido.