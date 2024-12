GCM de Itapeva conduz à delegacia homem que supostamente havia subtraído celular de um amigo

Na noite de sabado (14), a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender ocorrência no Terminal Rodoviário. Ao chegar no local, os Policiais da GCM foram informados pela vítima que ingeria bebidas alcóolicas com um grupos de pessoa e que em dado momento foi agredido por um conhecido que subtraiu seu telefone celular. Então os policiais da GCM realizaram a busca pessoal, sendo localizado o celular da vítima com o suposto autor dos fatos. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária determinou o registro da ocorrência, sendo o celular restituído a vítima e as partes liberadas.