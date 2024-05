Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher, há indícios de que o acusado tenha gravado cenas dos abusos sexuais praticados contra a filha.

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, de 12 anos, em Avaré. A operação conjunta entre a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foi realizada na manhã de terça-feira (30).

O suspeito, que trabalha como motorista em uma empresa de ônibus da cidade, foi detido durante o horário de serviço e não ofereceu resistência à ação policial. Ele foi conduzido à DIG para prestar declarações e confessou o crime, segundo a polícia.

De acordo com informações da Polícia Civil, os abusos teriam ocorrido em algumas ocasiões na residência do suspeito, situada na Vila Martins. A guarda das crianças estava sob responsabilidade da mãe do investigado, e as visitas ao pai eram realizadas periodicamente. A vítima relatou ter sido violentada durante essas visitas. Ela teria contado o ocorrido à avó, autora da denúncia.

Ainda segundo a Delegacia de Defesa da Mulher, há indícios de que o acusado tenha gravado cenas dos abusos sexuais praticados contra a filha. A DDM está conduzindo a investigação.

Buscas foram realizadas na residência do suspeito com o intuito de apreender materiais que possam comprovar os abusos. Vale ressaltar que o crime está enquadrado como hediondo e a pena prevista é de reclusão de 8 a 15 anos.

Ainda de acordo com a polícia, o homem será encaminhado a uma unidade prisional da região, onde ficará sob custódia temporária.

(Texto via portal g1)