Na noite dessa segunda-feira (29) a Equipe de Patrulhamento Tático da GCM a ROMU da GCM de Itapeva realizava policiamento preventivo no bairro Vila Mariana.

Em dado momento os Policiais da ROMU perceberam que um rapaz entregava algo que se assemelhava a entorpecente para uma mulher.

Então os policiais realizaram a abordagem e nesse momento o rapaz um adolescente de 16 anos jogou no solo uma meias, verificado pelos policiais, havia dentro da meias dezenas de porções de entorpecentes crack, cocaína e maconha e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, a genitora do adolescente foi avisada sobre o ocorrido e acompanhou a ocorrência no Plantão Policial.

A Autoridade de Polícia Judiciária de Plantão, após tomar conhecimento sobre os fatos, determinou que os entorpecentes fossem apreendidos e a ocorrência registrada, ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas.

Ao final, o adolescente foi liberado para sua genitora que ficou responsável em apresentá-lo no Judiciário quando for requisitada.