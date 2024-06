Na tarde de quinta-feira (13) a Honorato Ferreira da Silva PEI, de Ribeirão Branco, apresentou o projeto Caixa Literária I realizada pelos alunos do 6° Ano A, com orientação da professora Lucia Domingues, apoio da vice diretora Nirlei Oliveira, diretor Rogério MJ, PCA Lucélia Vianna, do professor da Sala de Leitura Claudinei Ribeiro Almeida e a vice-diretora Valdirene Teixeira.

Os alunos apresentaram as obras literárias da Plataforma Leia SP para um público muito especial: os alunos do 2° Ano da EM Honorato Ferreira, turmas das professoras Leda e Marisa. Os pequenos ficaram atentos às apresentações e no final votaram na Caixa que mais chamou atenção. “Essa integração entre as duas Unidades Escolares é muito importante para todos e para toda comunidade. Agradeço à diretora Daniele Ribas, que aceitou prontamente o convite e as professoras. Gratidão a todos”, disse o Diretor da Unidade Escolar professor Rogério de Moura Jorge.