A terceira noite do Show de Inverno Cultural 2024 foi um verdadeiro banquete para os amantes da literatura! As oficinas literárias encantaram o público com sua apresentação de teatro repleta de emoção e criatividade.

Foi uma noite onde a magia da literatura brilhou intensamente, mostrando o poder das palavras em tocar almas e transformar corações.

Confira fotos: