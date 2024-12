Ônibus pega fogo após pneu estourar na Rodovia Francisco Alves Negrão em Itapeva

Um ônibus pegou fogo após um dos pneus dianteiros estourar na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva (SP), na noite de domingo (29). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, o coletivo transportava 61 pessoas e saiu de Arapoti (PR) com destino a Aparecida (SP).

O acidente foi registrado na altura do quilômetro 301, no sentido leste. O motorista precisou encostar o veículo no local, mas os passageiros não sofreram ferimentos.

(Via portal g1 Itapetininga / Foto: Artesp/Divulgação)