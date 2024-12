Jibóia é capturada em residência no Centro de Buri

Uma cobra da espécie jibóia foi encontrada dentro da casinha de um cachorro nesta sexta-feira (27), em uma residência localizada no Centro de Buri/SP.

Os moradores acionaram a Guarda Civil Municipal, que rapidamente compareceu ao local e realizou a captura do animal. A serpente foi retirada com segurança e, em seguida, solta em uma área de mata afastada da cidade.

A GCM reforça a importância de acionar as autoridades em situações semelhantes, evitando riscos tanto para os moradores, quanto para os animais silvestres.

(Via Buri Conectado / Imagem da GCM)