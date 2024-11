Nova Campina participa do Acolhimento do Programa Mais Médicos para o Brasil em Itararé

No dia 18 de outubro, o secretário de saúde de Nova Campina, Matheus Sabino participou do Acolhimento do Programa Mais Médicos para o Brasil, acompanhado da coordenadora de atenção básica, Pamela, e dos médicos Dr. Allan e Dr. Alberto. O evento foi realizado na Câmara Municipal de Itararé.

Estiveram presentes representantes do Ministério da Saúde, além de gestores e médicos do programa que atuam em municípios da região de saúde de Itapeva. Durante a ocasião, Matheus destacou a necessidade de preencher a vaga em aberto no município, em decorrência do desligamento de uma profissional ocorrido em setembro.

(Via Assessoria de Imprensa de Nova Campina)