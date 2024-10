Motorista fica ferido após caminhão carregado com madeira tombar em rodovia de Itapeva

Um motorista ficou ferido após o caminhão que dirigia tombar na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva (SP), na madrugada desta segunda-feira (28). O veículo transportava madeira.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhoneiro teria perdido o controle do veículo, que acabou tombando no canteiro lateral, no quilômetro 307 da rodovia.

Ainda conforme a Artesp, houve interdição da rodovia, e pelo menos 10 toneladas de madeira foram despejadas após o tombamento.

Apesar dos estragos, o motorista sofreu ferimentos leves e o fluxo de veículos foi direcionado para o acostamento.

(Via portal g1/ imagem- Artesp/ divulgação)