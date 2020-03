A pior coisa que podemos fazer é não nos levantarmos umas pelas outras, pois devemos usar nosso trabalho, nossa influência, nossa voz, para cada dia mais protegermos as nossas meninas e mulheres.

Ignorar a violência contra as mulheres, os diversos tipos de assédio sofridos todos os dias, deve ser motivo de vergonha.

As investidas inapropriadas e constrangedoras que ocorrem constantemente nos vários ambientes, inclusive no trabalho, é uma realidade que está mudando, desde que as mulheres compreenderam que unidas não precisam tolerar qualquer tipo de assédio.

Falar sobre violência contra a mulher e assédio, assuntos que antes eram tabu, está servindo para inverter a situação, ocasionando temor nos agressores e assediadores. E essa reação beneficiará as gerações futuras, tanto os homens como as mulheres.

Todas as iniciativas com foco em destacar o trabalho de mulheres promove a autoestima feminina e inspira outras mulheres. Pois é ótimo verificar que as pessoas que nos inspiram, que iluminam nosso caminho, que seguram a nossa mão na hora que precisamos, são mulheres.

É maravilhoso ter amigas, para falar de cabelo, de roupas, de amor, de medo, de filhos, de velhice, de finanças, de auto conhecimento, de derrotas, de êxitos, do médico dermatologista que deixar a nossa pele linda, do melhor personal training, etc.

Eu aprendo todo dia com cada mulher que convivo e me impressiono como as histórias são parecidas, as dificuldades, as alegrias, o olhar sensível, a visão positiva, e a força inabalável.

Ter uma rede de mulheres, seja para trocar dicas de moda, para te ver chorar, para falar de amor, para tratar de sua saúde, de suas finanças, de suas pendências jurídicas, é como nos descobrimos realmente e nos sentimos a vontade.

Por isso, hoje temos orgulho de ter um escritório formado somente por mulheres e que promove eventos em sua maioria para mulheres.