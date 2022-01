Foram confirmadas mais duas mortes do acidente envolvendo um caminhão e um carro na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva, no sábado (22).

Além de Roseli Alves, que faleceu no local do acidente, a jovem Daiane Santiago e seu filho Luan de 8 anos também vieram óbito.

A outra criança que estava no carro, Kauan de 11 anos foi transferido para Sorocaba, onde está internado lutando pela vida.

