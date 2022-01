Na noite deste sábado (22), um acidente fatal foi registrado na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, em Itapeva.

O acidente foi próximo ao motel Mithos sentido Jardim Bela Vista. Pelo local, uma Parati colidiu frontalmente com um caminhão.

Com a batida, o veículo de passeio teve a frente completamente destruída. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam no veículo: uma mulher que estava de passageira no banco da frente acabou falecendo no local, uma criança e uma outra passageira foram socorridas após sofrer parada cardíaca, outra criança foi socorrida consciente, porém apresentando ferimentos graves na cabeça e o motorista do veículo teve fratura exposta do fêmur e foi socorrido consciente, mas desorientado para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

O motorista do caminhão envolvido no acidente não sofreu ferimentos e contou que no momento do acidente só estavam os dois veículos pela via e que viu o carro invadindo a contramão de direção, sem entender o que estava acontecendo. Ele diz que ainda tentou desviar do carro, mas não conseguiu.

As identidades das vítimas não serão divulgadas, para que os familiares possam ser avisados de maneira segura e, caso haja necessidade de amparo, as autoridades possam socorrê-las.