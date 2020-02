Agora

Ao tentar sair de dentro de um lava-rápido na Rua Mário Prandini, o condutor da pick up, que é funcionário do estabelecimento comercial, perdeu o controle e chocou-se com um veículo branco que estava estacionado. O acidente ocorreu entre as Ruas Pires Fleury e Rui Barbosa e felizmente não houve vítimas.