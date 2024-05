Uma mulher de 34 anos foi assediada por um motociclista no Jardim Europa, em Avaré (SP). Ela caminhava com a filha no colo, uma bebê de quatro meses, quando foi surpreendida com um tapa na bunda dado por um homem em uma moto. Uma câmera de segurança flagrou a ação.

O crime foi registrado na segunda-feira (20). Nas imagens, é possível ver o momento em que o motociclista se aproxima da mulher e dá um tapa na bunda dela, sem parar a moto.

A vítima levava a filha no colo, presa em um “canguru”. O vídeo mostra que, após o ocorrido, ela fica desconcertada com a situação. Em seguida, a mulher recebe ajuda de moradores.

O homem ainda não foi identificado. Um boletim de ocorrência foi registrado pela vítima e as imagens da câmera de segurança devem ajudar a polícia a localizá-lo.

(Reprodução câmera de segurança / reprodução g1 Itapetininga)