Neste sábado (25), na Praça Anchieta, das 15h às 19h, acontece mais uma edição do Circuito Sesc de Artes. A iniciativa promove arte na rua para todas as pessoas, com extensa programação nas áreas de música, teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias para a edição 2024.

Além de Itapeva, o Circuito Sesc ocorre também em outras cidades. As praças, ruas e os parques de 122 municípios paulistas recebem os mais de 75 trabalhos artísticos, entre espetáculos, intervenções, mediações de leitura, oficinas e vivências. Tudo é gratuito, com acesso livre e para todos os públicos.