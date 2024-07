Um temor constante, é desta forma que os moradores do CDHU e bairros adjacentes resumem o sentimento nos últimos meses em relação à segurança.

De acordo com os moradores, o bairro vem sofrendo com furtos constantes, um exemplo disso seria a escola Prof. Antônio Felippe que já teve as suas dependências furtadas seis vezes. A situação causa medo e insegurança nos profissionais da escola e pais de alunos.

Os moradores alegam que quase não se vê rondas pelo local e que se houver um reforço do policiamento, pode haver a inibição na ação dos marginais.

É importante frisar que toda logística de patrulhamento policial é realizada de acordo com a elaboração de boletim de ocorrência, onde através dos dados oficiais é deslocado o policiamento e por isso a importância do registro de todo tipo de ocorrência, mesmo dos menores furtos.