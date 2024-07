No próximo sábado, dia 6 de julho, acontece na Paróquia São Roque, no Jardim Maringá, em Itapeva, um bazar solidário, em prol da Comunidade Terapêutica Mãe da Vida e da Pastoral Cáritas.

O bazar acontecerá das 09h às 18h no salão paroquial e durante o período terá também venda de pastéis e refrigerantes. Já para adquirir o Caldo, entre em contato pelos telefones da imagem para reservar antecipadamente!

Prestigie com seus familiares e amigos.