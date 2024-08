Na sexta-feira, dia 26 de julho, aconteceu no Espaço MCF, em Taquarivaí, a convenção do partido Republicanos, com seus pré-candidatos a prefeita, vice e vereadores.

No encontro, o presidente do partido e seus membros do diretório decidiram apoiar Marlos Cesar Ferreira como prefeito e Mauro Chile vice.

Marlos foi candidato a prefeito nas eleições de 2020 e teve 49,04% dos votos válidos (1.792 votos), contra os 50,96% do seu adversário.

O período das convenções vai até o próximo dia 5 de agosto e o registro da candidatura deve ser até 15 de agosto.