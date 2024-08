Na tarde de domingo, dia 28 de julho, aconteceu no Taquarão, em Taquarivaí, a convenção dos partidos PSDB, Cidadania e MDB, com seus pré-candidatos a prefeita, vice e vereadores.

No encontro, os presidentes dos partidos e seus membros do diretório decidiram apoiar Cecé Cardoso como prefeita e Alemão Fontana vice, na coligação “A Voz do Povo”.

Cecé já foi prefeita de Taquarivaí por quatro mandatos e tem ao seu lado neste ano como vice o empresário Alemão Fontana, de família tradicional na cidade.

O período das convenções vai até o próximo dia 5 de agosto e o registro da candidatura deve ser até 15 de agosto.