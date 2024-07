O Itapevense Anderson Antunes Rodrigues de Oliveira irá tirar férias do trabalho de uma forma bastante diferente. Após uma ideia proposta com mais amigos, o consultor de vendas decidiu que iria fazer o Caminho da Fé.

O Caminho da Fé é um trajeto de peregrinação brasileiro inspirado no Caminho de Santiago de Compostela. Inicialmente feito por alguns peregrinos em direção ao Santuário de Aparecida, em uma rota alternativa a outras, predominantemente pavimentadas, a rota foi oficializada em 2005.

O caminho é composto por muitas ramificações que passam pelos estados de Minas Gerais e São Paulo por estradas vicinais, trilhas, asfalto e mata. Com diversos caminhos até Aparecida, há saídas partindo do municípios de Águas da Prata. São mais de 320 km até o Santuário de Aparecida do Norte.

“A ideia surgiu entre três colegas, que por final restou apenas eu. Dei minha palavra que iria, até agendei minhas férias no trabalho para a data”, contou Anderson, que tem 43 anos, é casado e pai de duas filhas.

Ele saiu de Itapeva nesta quinta, dia 25 de julho, sentido a Sorocaba e lá pegará um transporte até Campinas e Águas da Prata. “Iniciarei minha caminhada no dia 26/07/2024 provavelmente às 5h. Calculei meu trajeto para realizar em 15 dias, podendo finalizar antes do prazo caso ocorra tudo bem. Tenho muita dor nos pés, há um bom tempo e até agora não obtive cura, então não posso forçar muito, mas seja o que Deus quiser”, finalizou.