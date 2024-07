A equipe de Rádio Patrulha da Guarda Civil Municipal de Itapeva realizava policiamento preventivo no início da noite de terça-feira (23) pela Vila Mariana, quando ao entrarem pela travessa 1 da Sol Nascente, os Policiais da GCM perceberam quando o suspeito saiu correndo, sendo alcançado logo em seguida pela equipe que logrou êxito em abordá-lo.

Durante a busca pessoal, constataram que se tratava de um homem de 36 anos e na busca pessoal foi localizado dentro do bolso da bermuda lado direito 46 pinos (ependorffs), todos com pó branco aparentando ser cocaína e uma cédula de R$ 20 em dinheiro. Ao pesquisar a vida pregressa do cidadão, constou em seus antecedentes criminais registro pelos crimes de furto e roubo (Art. 155 e 157 do CP).

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao cidadão, o qual foi conduzido juntamente com os entorpecentes e o valor em dinheiro até a presença da autoridade de Polícia Judiciária no Plantão Policial. Foi apresentada a ocorrência ao Delegado de Plantão, que ratificou a voz prisão em flagrante delito pelo crime tráfico de entorpecentes, determinando a apreensão dos entorpecentes e o valor ora exibidos, mantendo o autor do delito recolhido preso e à disposição da Justiça.